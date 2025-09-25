Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte, nueva directora del SRI

El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene nueva directora desde este jueves 25 de septiembre del 2025: Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte.

Así lo estableció el presidente Daniel Noboa mediante el decreto N.° 156, firmado desde la ciudad de Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, a raíz de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

La dirección del SRI había quedado vacante el 23 de septiembre por la renuncia de Damián Larco, quien ahora es el flamante vocal del Consejo de la Judicatura.

Noboa lo había incluido en su terna y Larco finalmente fue escogido por el Cpccs y ya fue posesionado en la Asamblea Nacional.

Ahora, Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte tendrá que afrontar uno de los principales del SRI: la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad, rubros que tienen entre tres y cuatro meses de retraso.

