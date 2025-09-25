Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte, nueva directora del SRI

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sri target=_blank>Servicio de Rentas Internas</a> (SRI) tiene nueva directora desde este jueves 25 de septiembre del 2025: <b>Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte.</b> Así lo estableció el <b>presidente Daniel Noboa</b> mediante el <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/sri-pendiente-meses-devolucion-iva-adultos-mayores-MC10126309 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/devolucion-iva-adultos-mayores-subsidio-diesel-EA10107773 target=_blank></a>