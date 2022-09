A casi 3 meses que concluya acuerdo entre Ecuador y FMI, Gobierno analiza buscar nuevo convenio

Sin embargo, el país no solo apunta al FMI en 2023, sino también al Banco Mundial , Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), Banco de Desarrollo de América Latina ( CAF ), entre otros organismos multilaterales, que asimismo son acreedores de Ecuador en la actualidad.

No obstante, la deuda que mantenía el Estado con el FMI, hasta julio de 2022, superaba los 7 400 millones de dólares .

¿Por qué seguir endeudándose?

No obstante, desde varios sectores se ha criticado la falta de atención de esta Administración a aspectos como la salud y educación, y que el régimen priorice el pago de la deuda externa.

Arosemena insistió este viernes que el Gobierno de Guillermo Lasso trabaja de manera simultánea en atender lo social y en ordenar las cuentas fiscales, tal como lo decía su antecesor, Simón Cueva.

El ministro defendió que trabajar en organizar las cuentas del Estado, "eliminar el despilfarro" y cumplir los acuerdos con organimos multilaterales le ha permitido al Estado acceder a más créditos.

"La gente no valora los problemas que no tiene. Entonces, si te vuelas un acuerdo con los multilaterales, eso sí te va a poner en serios problemas y no va a haber gente que te preste", enfatizó Arosemena, quien tiene un poco más de dos meses como titular de la cartera de Economía.

De acuerdo al exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, Ecuador continuará endeudándose mientras exista déficit fiscal.