¿Qué reformas laborales propone la Ley presentada por Guillermo Lasso?

El primer mandatario Guillermo Lasso , aseguró que los derechos contemplados en el actual Código de Trabajo no serían modificados, y quien se encuentre empleado actualmente mantendrá las condiciones de trabajo.

Bajo esa lógica, dice, se eliminarían la horas extraordinarias, "porque si tu jornada es de 12 horas al día, estas extendiendo cuatro horas ordinarias, y esas adicionales no tienen recargo". Asimismo, se propone la jornada de 22 días seguidos de trabajo con días acumulados de descanso.

La propuesta de condiciones más flexibles preocupa a Angie Toapanta, abogada y máster en Derecho Laboral, pues "en una relación de trabajo las partes no está en igualdad de condiciones, el empleador tiene poder económico sobre los trabajadores", dice quien es asesora de la CEOSL organización que preside el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El Código del Trabajo, vigente desde 1938, "no es acorde a las necesidades contemporáneas", expresó el primer mandatario. Sin embargo, aclaró que los cambios propuestos no modificará los derechos ya establecidos.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, no está de acuerdo. En una entrevista realizada por Contacto Directo, expuso que "con respecto al número de horas se mantiene las 40 horas de trabajo, pero no necesariamente ocho horas al día, sino que se pueden dividir, porque es evidente que el viernes se necesita más mano de obra en un hotel, en un restaurante, que el día lunes. Por lo tanto, tenemos que ayudar al emprendedor para que genere más empleo".

Indemnización del trabajador al empleador

El proyecto de Ley expone 24 obligaciones y 12 prohibiciones para los empleadores por las que puede separar a un trabajador sin trámite previo, y 11 obligaciones y 11 prohibiciones para los trabajadores.

La que ha generado más polémica ha sido el artículo 75 del proyecto de ley, que establece que en caso de que el contrato termine por justa causa (expuestas en el artículo 70) el trabajador deberá pagar una indemnización “equivalente a un mes de la última remuneración completa”.

Frente a ello, Teopanta manifiesta que estas disposiciones podrían caer en la subjetividad del empleador, y "no van a ser controladas por ningún ente rector, es decir, no habrá nadie que compruebe si hubo o no indisciplina".