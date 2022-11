Inseguridad en Quito: familia de taxista desaparecido pide celeridad como en el caso de María Belén Bernal

Pidió también que se realicen rastreos con canes y que la familia conozca al fiscal que maneja el caso . "Solo se han comunicado con el agente de la Policía Nacional. Creemos que eso es una negligencia súper grande. Los familiares tienen que venir para conocer el nombre del fiscal y no lo conocen".

La hija de Segura lamentó que en el caso de su padre no se ha desplegado la misma cantidad de personal como ocurrió en el caso de la abogada quiteña María Belén Bernal. Apenas les asignaron un agente de la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para las investigaciones.

"No tenemos ningún resultado, apenas tenemos un investigador que no se abastece y hay mucha información por recavar. En este momento no tenemos más datos", manifestó la mujer.

