Zelensky y Trump sostienen una reunión clave para destrabar el conflicto en Ucrania

En un contexto de máxima tensión internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantiene este domingo un encuentro reservado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. La cita busca avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a casi cuatro años de guerra, en lo que ambas partes describen como una instancia decisiva de negociación.

La reunión se desarrolla mientras Ucrania enfrenta una nueva ofensiva aérea rusa, con misiles y drones lanzados sobre distintas ciudades. Pese a este escenario, fuentes oficiales señalaron que el diálogo apunta a resolver el tramo final de un plan de paz que ya tendría un amplio nivel de consenso, quedando pendientes los aspectos más sensibles del entendimiento.

El acercamiento es resultado de semanas de gestiones diplomáticas encabezadas por Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff, quienes redujeron una propuesta inicial de 28 puntos a un esquema más acotado. Entre los temas aún en debate figuran las posibles concesiones territoriales en la región del Donbás y el control futuro de la central nuclear de Zaporiyia, uno de los enclaves estratégicos del conflicto.

Según trascendió, Zelensky propuso que dicha planta sea gestionada de manera conjunta por Ucrania y Estados Unidos, mientras que la delegación estadounidense pondrá sobre la mesa un paquete de garantías de seguridad reforzadas para evitar nuevas agresiones rusas. En paralelo, los negociadores evalúan la creación de una zona económica especial en el este ucraniano como una vía alternativa para facilitar un acuerdo en medio de un proceso marcado por la incertidumbre y la presión militar.