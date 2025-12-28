Zelensky y Trump sostienen una reunión clave para destrabar el conflicto en Ucrania

<b>En un contexto de máxima tensión internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, </b>mantiene este domingo un encuentro reservado con su homólogo estadounidense, <b>Donald Trump</b>, en la<b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/indonesia-naufragio-padre-hijos-desaparecidos-DG10613404 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <i><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/lluvias-inundaciones-alerta-maxima-espana-PG10613369 target=_blank></a></b></i> <b></b><b></b>