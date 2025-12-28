Un naufragio en Indonesia deja desaparecidos a un padre y tres de sus hijos

Un viaje familiar por Indonesia terminó en tragedia tras el hundimiento de una embarcación turística en la que viajaban un hombre y tres de sus hijos, todos de nacionalidad española. El accidente ocurrió el viernes en aguas próximas a la isla de Padar y, desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias de los cuatro desaparecidos. Las tareas de búsqueda se retomaron durante la madrugada del domingo, mientras los familiares admiten que las posibilidades de un desenlace favorable son mínimas.

Los equipos de emergencia indonesios concentran sus esfuerzos en localizar el casco del barco, tras el testimonio del capitán, quien aseguró haber visto por última vez a la familia en el camarote. La embarcación KM Putri Sakinah se hundió alrededor de las 20:30 del viernes, lo que dio inicio a un operativo con lanchas rápidas y buzos en una zona marítima situada al este de Bali, según confirmaron responsables del rescate.

El abuelo de los menores, Enrique Ortuño, destacó la rápida respuesta de las autoridades españolas, tanto a nivel autonómico como estatal, así como el apoyo recibido por parte de la Guardia Civil para mantener contacto con fuentes locales. Estas gestiones han permitido a la familia seguir de cerca la evolución de los trabajos de localización en un contexto marcado por la incertidumbre.

El naufragio se produjo en un enclave turístico muy frecuentado, situado en el entorno del Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aunque las primeras informaciones apuntan a un temporal como causa principal del hundimiento, las autoridades portuarias no descartan un fallo mecánico. La zona, conocida por sus paisajes y actividades acuáticas, se encuentra en plena temporada de monzones, un periodo caracterizado por lluvias intensas y fuerte oleaje.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene contacto con las autoridades indonesias, mientras el consulado español en Yakarta presta asistencia a dos mujeres españolas que fueron rescatadas con vida. Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la isla de Padar permaneció cerrada a los visitantes durante el sábado, lo que dificultó las primeras tareas de búsqueda en un área donde el mal tiempo y las limitaciones de seguridad suelen incrementar el riesgo de accidentes marítimos.