Mundo
19 sep 2025 , 06:56

Venezuela y Rusia refuerzan su alianza con un nuevo tratado de cooperación

En un contexto de tensiones con Estados Unidos, la Asamblea Nacional venezolana aprueba un acuerdo de asociación estratégica con Moscú, que incluye la cooperación en áreas clave como la defensa y la energía.

   
    Nicolás Maduro y Vladimir Putin en el Kremlin en mayo del 2025( Foto de AFP )
Fuente:
EFE
Fuente:
El País
user placeholder

Redacción
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó en una primera discusión un proyecto de ley que da forma a un Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia. Esta iniciativa, presentada como un acuerdo de carácter integral y con una visión a largo plazo, adquiere una relevancia especial en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

La propuesta, impulsada por el diputado Roy Daza, se fundamenta en la necesidad de reforzar la cooperación y la solidaridad entre ambas naciones. Aunque se menciona la innovación científica, tecnológica y el comercio, el tratado también abarca el ámbito militar, lo que no sorprende, ya que Moscú es un aliado clave y un proveedor de equipamiento militar para las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).

Este acuerdo se presenta como una respuesta al "nuevo momento geopolítico del mundo", según el gobierno de Nicolás Maduro. El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, subrayó que la medida es una forma de defender la soberanía del país frente a las amenazas de Estados Unidos, incluyendo el despliegue de buques y aviones en el mar Caribe, lo que, según Caracas, es un intento de desestabilizar la región.

Las relaciones entre Venezuela y Rusia son históricamente estrechas. El pasado 7 de mayo, ambos países ya habían formalizado este Acuerdo de Cooperación y Asociación Estratégica. En el contexto actual, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador ruso para agradecer el apoyo incondicional de Moscú ante la creciente presión externa.

El tratado contempla la cooperación en áreas como energía, defensa, tecnología y economía, con el fin de establecer un orden mundial "justo y multipolar". La alianza entre Nicolás Maduro y Vladímir Putin se ha consolidado a lo largo de los años, con Rusia vetando resoluciones en la ONU en favor de Venezuela y Caracas evitando condenar la invasión rusa a Ucrania.

El acuerdo legislativo coincide con ejercicios militares venezolanos en la isla de La Orchila, donde se exhibieron aviones y equipos de fabricación rusa. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que estas maniobras demuestran que la patria "tiene quien la defienda". Los movimientos de tropas de Venezuela son una respuesta directa al despliegue naval de Estados Unidos, que ha justificado su presencia en la región como una medida para combatir el narcotráfico.

De esta manera, la aprobación del tratado es una señal clara de la profundización de la alianza entre Caracas y Moscú, en un intento por contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en la región. La medida no solo tiene implicaciones económicas y tecnológicas, sino que también refuerza el respaldo político y militar que Rusia proporciona a Venezuela, consolidando un frente común contra las políticas de Washington.

