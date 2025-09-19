Venezuela y Rusia refuerzan su alianza con un nuevo tratado de cooperación

<b>La Asamblea Nacional (AN) de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/venezuela target=_blank>Venezuela</a></b>, de mayoría oficialista, aprobó en una primera discusión un proyecto de ley que da forma a un <b>Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Rusia target=_blank>Rusia</a></b>. Esta <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/israel-amenaza-cancelar-premios-cine-premiar-pelicula-palestina-GD10132949 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/emmanuel-macron-presentara-pruebas-cientificas-demostrar-esposa-brigitte-es-mujer-DD10135226 target=_blank></a></b>