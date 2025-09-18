Emmanuel Macron presentará pruebas científicas ante un tribunal de EE.UU. para demostrar que su esposa, Brigitte, es mujer

Clare anotó que habrá "testimonios periciales que contienen sustento científico".

Y aunque no pudo dar detalles exactos sobre esas pruebas, el abogado adelantó que la pareja está dispuesta a demostrar "enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas".

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas", escribió.

El abogado precisó que, aunque Brigitte Macron se verá muy expuesta al público, está dispuesta a encarar el proceso, no solo para que quede evidencia la verdad sino también para mostrar los perjuicios causados por las difamaciones, según expresó su representante legal.

"Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo", explicó el abogado

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El abogado de los Macron, Tom Clare, dice que la pareja encuentra perturbadoras las acusaciones y puede demostrar que son falsas.

A la pregunta de si la pareja va a entregar fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare señaló que, aunque las imágenes existen, las que serán presentadas en la corte deben cumplir con ciertas reglas y estándares que aplican a estos casos.

Owens, una reconocida comentarista conservadora que tiene millones de seguidores en redes sociales, ha afirmado en distintos escenarios que Brigitte Macron es biológicamente hombre.

De hecho, en 2024, anunció que ella iba a "apostar toda su carrera y reputación profesional" para demostrarlo.

La demanda

El señalamiento de que Macron tendría sexo biológico masculino había nacido especialmente por un video publicado en YouTube en 2021, por los franceses Amandine Roy y Natacha Rey.

Los Macron habían ganado inicialmente un caso de difamación en contra de Roy y Rey, pero esa sentencia fue revocada en la instancia de apelación en 2025 por motivos de libertad de expresión, no de veracidad.

En este momento los Macron están apelando esa decisión.

Pero el pasado julio, el presidente y su esposa elevaron otra demanda en contra de Owens en EE.UU.

En ella se señala que Owens "ignoró toda evidencia creíble que refutara su afirmación, para dar plataforma a conocidos teóricos de la conspiración y difamadores comprobados".

En EE.UU., en los casos de difamación contra figuras públicas hay que suministrar evidencia que pruebe "malicia real". Es decir, que pruebe que la persona sabía que estaba propagando información falsa.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Candace Owens ha repetido su afirmación de que Brigitte Macron es un hombre, en YouTube y redes sociales.

En agosto pasado, Emmanuel Macron le explicó a la revista francesa Paris Match las razones por las que habían decidido llevar adelante una demanda contra Owens.

"Esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha", anotó Macron.

Los abogados de Owens han respondido a la demanda de los Macron con una moción de desestimación, argumentando que el caso no debería haberse presentado en Delaware, ya que, según ella, no está relacionado con sus negocios que están constituidos en el estado.

Afirman que obligarla a defender el caso en Delaware le causaría "dificultades financieras y operativas sustanciales".

La BBC se ha puesto en contacto con el equipo legal de Candace Owens para obtener sus comentarios.