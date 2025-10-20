Uribe y Pastrana piden a Petro definir relación con el jefe del Cartel de los Soles

Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana le pidieron este lunes al presidente Gustavo Petro aclarar su relación con el jefe del cartel de los Soles, Nicolás Maduro.

Así lo manifestaron en un comunicado conjunto en el que Uribe (2002-2010) y Pastrana (1998-2002), ambos fuertes críticos de Petro, se pronunciaron sobre la crisis diplomática con Estados Unidos a causa de nuevos roces entre Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

LEA: Trump advierte a Hamás que serán erradicados si rompen alto el fuego con Israel en Gaza

"Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia (...) demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros".

Petro ha dicho varias veces que el Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, no existe y, asegura que las acciones que se le adjudican son llevadas a cabo por lo que ha denominado la 'junta del narcotráfico'.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar vinculado al Cartel de los Soles, y para combatir el narcotráfico ordenó un despliegue militar en el Caribe y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del chavista.