Trump advierte a Hamás que serán erradicados si rompen alto el fuego con Israel en Gaza

El presidente de Estados Unidos<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/donald-trump-colombia-gustavo-petro-suspension-subsidios-KK10297805 target=_blank>, Donald Trump, </a>instó nuevamente este lunes a Hamás a que cese la violencia y se acoja a <b>los términos del plan de paz </b>que impulsa en Gaza advirtiendo que, en caso<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/falla-global-nube-amazon-problemas-cientos-aplicaciones-snapchat-zoom-y-bancos-BK10299967 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/donald-trump-colombia-gustavo-petro-suspension-subsidios-KK10297805 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>