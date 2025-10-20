Una falla global en la nube de Amazon genera problemas a cientos de aplicaciones de empresas como Snapchat, Zoom y varios bancos

Entre las apps que mostraron intermitencia este lunes están Snapchat, Duolingo, Zoom y Roblox.

También bancos como Lloyds y Halifax, que anunciaron que sus servicios online vuelven a estar disponibles.

Amazon Web Services (AWS) es la división de computación en la nube de Amazon e impulsa la infraestructura de millones de sitios web y aplicaciones.

En el más reciente reporte sobre la situación, AWS señaló que ya se ha solucionado el problema que causó la interrupción y que la mayoría de los servicios deberían funcionar correctamente.

Sin embargo, seguirán surgiendo inconvenientes mientras todos los procesos retoman su velocidad normal.

Así mismo, otros servicios podrían tardar un tiempo en reanudarse debido a que se realizaron solicitudes antes y durante la interrupción en dispositivos locales que ahora deben enviarse y procesarse.

Imagina a muchas personas intentando enviar mensajes y que, de repente, se envían todos a la vez. Eso provoca un retraso mientras el sistema los procesa todos.

Amazon también informó que hay un problema con el lanzamiento de lo que denomina "nuevas instancias EC2". Se trata de computadoras virtuales alojadas en los servidores de la empresa tecnológica, con su propio espacio de disco duro y sistemas operativos.

Previamente, Downdetector —la plataforma que monitorea interrupciones y que es propiedad de Ookla— informó a la BBC que recibió más de cuatro millones de reportes de problemas a nivel mundial solo esta mañana, más del doble de los 1,8 millones que normalmente registra en un día laboral completo.

Una hipótesis

"Desconocemos los detalles de lo que ha causado la caída de varios servicios cruciales de Amazon Web Services, dice Liv McMahon, reportera de tecnología de la BBC. "Y es posible que no lo conozcamos durante un tiempo".

Sin embargo, Amazon indicó en una de sus actualizaciones sobre la situación que el problema "parece estar relacionado con la resolución DNS del punto final de la API de DynamoDB en US-ESTE-1".

El DNS, que significa Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés: Domain Name System), a menudo se compara con una guía telefónica de internet.

McMahon explica que ese sistema convierte eficazmente los nombres de los sitios web que usan los usuarios en equivalentes numéricos de direcciones IP que las computadoras pueden leer y comprender.

Este proceso sustenta básicamente la forma en que usamos internet, y las interrupciones pueden impedir que los navegadores web encuentren el contenido que buscan.

Pero las interrupciones no son algo nuevo.

"En los últimos cinco años se han producido varias interrupciones masivas del servicio de internet, donde los problemas con una sola empresa han tenido enormes repercusiones", señala Joe Tidy, periodista de tecnología de la BBC.

"La mayoría de las veces, estos problemas se resuelven en cuestión de horas, mientras los ingenieros se esfuerzan por revertir errores o solucionar problemas sobre la marcha".