El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , enfrenta una creciente presión por parte de Estados Unidos para cooperar rápidamente y poner fin a la guerra con Rusia . Esta cooperación incluye un acuerdo que Zelenski aún no firma, el cual concede a EE. UU. acceso a los recursos minerales, puertos, infraestructura, petróleo y gas de Ucrania.

Trump agregó en su discurso que Ucrania debe devolver a Estados Unidos USD 350 000 millones como parte de la ayuda otorgada durante la invasión, y a cambio, recibiría garantías de que Rusia no volverá a invadir el suelo ucraniano.

En los últimos días, ambos presidentes intercambiaron ataques personales. Trump aseguró que el expresidente Biden manejó mal la situación y que, bajo su administración, "no habría sucedido", subrayando que "no es justo que no tengan su dinero de vuelta".

