Trump dice que EE.UU. ha capturado a más de tres mil presuntos narcotraficantes

El presidente de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-anunciara-aumento-sustancial-sanciones-rusia-proximas-horas-HD10315453 target=_blank>Estados Unidos</a>, Donald Trump, aseguró este jueves que su Gobierno ha capturado a<b> más de tres mil supuestos narcotraficantes </b>y ha decomisado más de 69 mil kilos de narcóticos. <b>LEA: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/corte-suprema-colombia-extradicion-estados-unidos-comandos-frontera-EA10320567 target=_blank>La</a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-dice-petro-maton-mal-tipo-fabrica-muchas-drogas-JD10315518 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>