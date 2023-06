Ayer, según las declaraciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos se reveló que el submarino Titan implosionó en su expedición al Titanic. El accidente les quitó la vida a los cinco pasajeros de la nave. Al respecto, los comentarios del director general de la empresa organizadora, OceanGate, sobre las fallas de seguridad del submarino, se viralizaron.

Stockton Rush, su director general, que también formaba parte de los cinco pasajeros al momento al momento del fatal accidente, dijo en una entrevista en el 2021 que tuvo que romper "algunas reglas" para llevar a cabo su deseo de construir una nave que llegue al Titanic.

En el video, Rush afirmó lo siguiente: "Creo que las reglas que he roto las he respaldado con buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono, hay una regla para no hacer eso, pero lo hice".

