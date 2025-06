Si EE.UU. se suma a los ataques de Israel causará "un infierno en toda la región": el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán habla con la BBC

En una entrevista exclusiva con la periodista de la BBC Lyse Doucet, Saeed Khatibzadeh dijo que si EE.UU. entra a participar en la guerra entre Israel e Irán, habrá "un infierno en toda la región" y agregó que, si el presidente Donald Trump decide intervenir directamente en el conflicto, será recordado por haber participado en "una guerra que no era suya".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, "ya no puede seguir existiendo" tras el ataque al hospital Soroka.

Luego de que en la primera ola de ataques Israel dañara la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y matara a los principales científicos nucleares iraníes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país actuó porque "si no se le pone un freno, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo".

Se ha informado que el presidente Trump aprobó un plan militar y que aún no ha decidido si se unirá a la guerra. ¿Qué esperan en Teherán?

De repente, los israelíes decidieron iniciar un acto de agresión contra Irán y pasar a la ofensiva para sabotear todo el proceso. Los mensajes que recibimos de los estadounidenses, mensajes secretos, indican que (ellos) no están involucrados y no estarán involucrados.

No, no, no nos estamos atacando mutuamente. Nos estamos defendiendo.