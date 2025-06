"Al gobierno no le importan nuestras vidas": lo que viven los habitantes de Irán tras los peores ataques de Israel en años

La gente en Teherán no sabe mucho qué hacer o cómo reaccionar.

Una mujer le cuenta a la BBC que no ha podido dormir en dos días: "He pasado por situaciones realmente difíciles".

"La diferencia es que en ese entonces, al menos cuando iba a ocurrir un ataque, podíamos escuchar las sirenas que nos alertaban sobre lo que iba a ocurrir. Pero ahora, durante los bombardeos o ataques aéreos, no hay ningún sistema de alarma", explica.

"Parece que a ellos [las autoridades] no les importan nuestras vidas ahora", añade.

Ghoncheh Habibiazad, periodista del Servicio persa de la BBC, anota que los más jóvenes, nacidos después de la guerra, no saben cómo fue vivir algo así.

El dilema de irse o no de la ciudad

"Todos hemos querido ir a ciudades más pequeñas. (...) O pueblos, a cualquier lugar al que podamos ir, pero cada uno de nosotros tiene seres queridos que no pueden irse, y pensamos en ellos", expresa.

"Lo que estamos viviendo no es justo para ninguno de nosotros, el pueblo de Irán", agrega.

"Lamentamos que a los líderes de nuestro país no les importe ninguno de nosotros ni nuestras vidas, y todos estamos tratando de superar estos días con miedo, agotamiento y mucho estrés; esto es extremadamente duro y doloroso", continúa diciendo.

Otro residente de Teherán afirma: "No puedo irme de Teherán sin más. No puedo dejar a mis padres ancianos, que no pueden viajar lejos, e irme de la ciudad. Además, tengo que ir a trabajar. ¿Qué puedo hacer ahora?"