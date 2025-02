El Secretario de Estado vaticano señala como inútil a la especulación de la renuncia del papa

El cardenal destacó que, en situaciones como esta, es común que se difundan rumores o comentarios inapropiados, y reconoció que no es la primera vez que ocurren. Sin embargo, expresó que no cree que haya movimientos relevantes al respecto y que hasta el momento no tiene noticias sobre tales rumores.

El Papa permanecerá en el hospital al menos hasta la próxima semana, hasta que esté completamente recuperado de su neumonía bilateral y pueda continuar su tratamiento en su residencia en Santa Marta. "Pero se necesitará tiempo", aseguró este viernes el doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma, quien también operó al Papa en ocasiones anteriores.

Alfieri explicó que, aunque Francisco está respondiendo bien al tratamiento, "el Papa no está fuera de peligro", ya que tiene una infección polimicrobiana que se sumó a la neumonía bilateral. Además, señaló que, debido a sus 88 años de edad y su movilidad reducida, Francisco es considerado un paciente frágil.

Le puede interesar: Hamás entrega a la Cruz Roja en Gaza el presunto cuerpo de Shiri Bibas