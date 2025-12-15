Se identificó a los atacantes del tiroteo en la playa de Bondi, Australia

Los implicados alquilaron un Airbnb en Campsie el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, mismo que la policía registró.

La bandera pertenece a la rama Estado Islámico de Asia Oriental. Un mes antes, los Akram visitaron Filipinas, lugar donde hay actividad de esta rama terrorista. Por el momento, la policía no halla pruebas contundentes de que pertenezcan al terrorismo.

Según The Sydney Morning Herald, los terroristas llegaron a la playa en un vehículo plateado. En el auto se encontraron artefactos explosivos improvisados y una bandera asociada al Estado Islámico .

Los responsables del tiroteo masivo en la playa de Bondi, Australia , son Sajid Akram y su hijo Naveed Akram , lo confirmó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El trágico suceso dejó al menos 16 muertos durante la celebración de Janucá de la comunidad judía .

Sajid Akram, de 50 años, tiene permiso para portar armas desde 2015 y las autoridades no confirmaron su país de origen. Naveed Akram, de 24 años, trabajó como albañil y se encuentra desempleado porque la empresa a la que prestaba sus servicios cayó en quiebra. Ambos formaban parte de un club de caza y tiro y viven en Bonnyrigg, en el extremo occidental de Sídney.

El ministro del Interior de Australia,Tony Burke, indicó que el padre murió en el lugar de los hechos y emigró a Australia en 1998. Mientras que el hijo se está hospitalizado.

Naveed ya era conocido por las autoridades federales australianas desde octubre de 2019. Las investigaciones fueron por asociaciones personales violentas que se descartaron.

La policía señala que las investigaciones del motivo continúan y se centra en la influencia de ideologías extremistas con lazos de grupos internacionales terroristas.

