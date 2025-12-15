Mundo
15 dic 2025 , 08:13

Se identificó a los atacantes del tiroteo en la playa de Bondi, Australia

Se sospecha que los atacantes tienen posibles conexiones con el grupo terrorista Estado Islámico.

   
  • Se identificó a los atacantes del tiroteo en la playa de Bondi, Australia
    Naveed Akram atacante del tiroteo en la playa Bondi.( @AlertaMundoNews )
Fuente:
Agencia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Los responsables del tiroteo masivo en la playa de Bondi, Australia, son Sajid Akram y su hijo Naveed Akram, lo confirmó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El trágico suceso dejó al menos 16 muertos durante la celebración de Janucá de la comunidad judía.

Lee más: La reacción internacional del tiroteo masivo en Sidney, Australia

Los atacantes posiblemente habrían estado motivados por una ideología extremista, según el ministro Albanese. Las autoridades se encuentran investigando si hay conexiones con el grupo terrorista Estado Islámico.

Según The Sydney Morning Herald, los terroristas llegaron a la playa en un vehículo plateado. En el auto se encontraron artefactos explosivos improvisados y una bandera asociada al Estado Islámico.

La bandera pertenece a la rama Estado Islámico de Asia Oriental. Un mes antes, los Akram visitaron Filipinas, lugar donde hay actividad de esta rama terrorista. Por el momento, la policía no halla pruebas contundentes de que pertenezcan al terrorismo.

Los implicados alquilaron un Airbnb en Campsie el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, mismo que la policía registró.

Lee más: "Un héroe de la vida real": quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de la playa de Bondi en Australia

¿Qué se conoce de Sajid Akram y su hijo?

Sajid Akram, de 50 años, tiene permiso para portar armas desde 2015 y las autoridades no confirmaron su país de origen. Naveed Akram, de 24 años, trabajó como albañil y se encuentra desempleado porque la empresa a la que prestaba sus servicios cayó en quiebra. Ambos formaban parte de un club de caza y tiro y viven en Bonnyrigg, en el extremo occidental de Sídney.

El ministro del Interior de Australia,Tony Burke, indicó que el padre murió en el lugar de los hechos y emigró a Australia en 1998. Mientras que el hijo se está hospitalizado.

Naveed ya era conocido por las autoridades federales australianas desde octubre de 2019. Las investigaciones fueron por asociaciones personales violentas que se descartaron.

La policía señala que las investigaciones del motivo continúan y se centra en la influencia de ideologías extremistas con lazos de grupos internacionales terroristas.

Lee más: Tiroteo masivo deja al menos 16 muertos durante evento comunitario en la playa de Bondi, Australia

Temas
Tiroteo
Australia
Terrorismo
muertes
atacantes
Australia
Noticias
Recomendadas