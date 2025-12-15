Se identificó a los atacantes del tiroteo en la playa de Bondi, Australia

<b>Los responsables del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tiroteo target=_blank>tiroteo</a> masivo en la playa de Bondi, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/australia target=_blank>Australia</a>, son Sajid Akram y su hijo Naveed Akram</b>, lo confirmó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. <b>El trágico suceso dejó al<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/muerte target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/judios target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/reaccion-internacional-tiroteo-masivo-australia-DC10561255 target=_blank></a></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estado-islamico target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/heroe-vida-real-ahmed-al-ahmed-hombre-freno-a-atacantes-tiroteo-playa-australia-LC10563190 target=_blank></a></b>