La Agencia EFE celebra en São Paulo el III Foro Latinoamericano de Economía Verde

La Agencia EFE celebra este jueves en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sao-paulo target=_blank>São Paulo</a> la tercera edición del <b>Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV)</b>, un espacio de diálogo y análisis que abordará los retos del desarrollo sostenible <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/medio-ambiente/piensa-verde-energia-renovable-la-apuesta-para-reemplazar-a-los-combustibles-fosiles-FN9492421 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-ganaderia-emision-metano-OH10064208 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cumbre-amazonia-colombia-bogota-XF9986716 target=_blank></a></b>