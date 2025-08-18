Rodrigo Paz Pereira, el candidato hispano-boliviano que dio la sorpresa en las elecciones

<b>Exdiputado, exalcalde, economista de profesión y nacido en España</b> por el exilio de sus padres, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/resultados-elecciones-presidenciales-bolivia-GD9948954 target=_blank>el candidato presidencial opositor </a>Rodrigo Paz Pereira dio la sorpresa en las elecciones generales en<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/jorge-tuto-quiroga-expresidente-quiere-libertad-bolivia-sepultar-mas-EC9949897 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/resultados-elecciones-presidenciales-bolivia-GD9948954 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>