Jorge Tuto Quiroga, el expresidente que quiere libertad para Bolivia y sepultar al MAS

El político conservador<b> Jorge Tuto Quiroga Ramírez</b>, que presidió Bolivia entre 2001 y 2002, quiere llegar de nuevo a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/resultados-elecciones-presidenciales-bolivia-GD9948954 target=_blank>presidencia del país</a>, pero ahora con el objetivo de lograr la libertad para<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/resultados-elecciones-presidenciales-bolivia-GD9948954 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/alvaro-uribe-plantea-coalicion-democratica-colombia-elecciones-de-2026-NC9949186 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>