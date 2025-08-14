Bolivia inicia periodo de silencio electoral previo a elecciones generales tras cierres de campañas

Los bolivianos iniciaron este jueves el período de silencio electoral previo a las elecciones generales convocadas para el domingo, tras el cierre en la víspera de las campañas de las organizaciones políticas que concurren a estos comicios.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó en un comunicado de prensa que a partir de esta jornada, cuando comienza el periodo de reflexión, están prohibidas las actividades proselitistas y que desde el viernes regirá, además, una ley seca que se extenderá hasta el mediodía del próximo lunes.

Además del silencio electoral y la ley seca, el TSE mencionó que también está prohibido portar armas de fuego, armas blancas "o cualquier objeto que represente un peligro para la seguridad ciudadana", restricción que no incluye a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía, "que estarán a cargo del resguardo del orden".

Durante todo el domingo tampoco estarán permitidos los actos públicos, reuniones, ni los espectáculos "de ninguna índole" y también regirá la restricción de circulación de vehículos particulares o de transporte público, salvo los que cuenten con autorización del órgano electoral.

Asimismo, el día de la votación está prohibido el traslado de votantes de un recinto electoral a otro "por cualquier medio de transporte".

"El TSE exhorta a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones y participar de manera responsable en el proceso electoral, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia en el país", agrega el comunicado.

En Bolivia están llamadas a votar 7.567.207 personas mayores de 18 años para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años.

Otros 369.308 ciudadanos están habilitados para votar en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

La Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por 36 senadores, cuatro por cada una de las nueve regiones, y 130 diputados, de los que 60 son elegidos por cada departamento mediante sistema proporcional, 63 se eligen en circunscripciones uninominales y 7 en circunscripciones indígenas.

Las encuestas auguran una posible segunda vuelta entre el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), ambos opositores, aunque también reflejan porcentajes altos de indecisos y votos nulos y blancos.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

La etapa preelectoral ha estado marcada por las tensiones y protestas de los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien ha insistido en ser candidato pese a una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos.

Como las protestas de sus seguidores no lograron forzar su inscripción, ahora Morales y los grupos que le son leales promueven el voto nulo.

