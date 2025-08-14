Bolivia inicia periodo de silencio electoral previo a elecciones generales tras cierres de campañas

<b>Los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/bolivia target=_blank>bolivianos</a> iniciaron este jueves el período de silencio electoral previo a las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/elecciones target=_blank>elecciones</a> generales convocadas para el domingo,</b> tras el cierre en la víspera de las campañas de las organizaciones <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/paises-reconocen-estado-palestino-posible-creacion-JA9929182 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-mexico-hace-lo-que-decimos-que-haga-DM9934775 target=_blank></a></b>