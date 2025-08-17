Mundo
17 ago 2025 , 15:11

Bolivia concluye votación para elegir presidente y renovar el Congreso

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, cuyos primeros datos se darán a conocer a las 21:00 hora local.

   
    Una jurado muestra un voto sin marcar este domingo, en una mesa de votación en la Escuela Villa 14 de Septiembre, municipio de Villa Tunari (Bolivia).( Foto: EFE )
Fuente:
EFE
Redacción y EFE
Las mesas electorales en Bolivia comenzaron a cerrar a las 16:00 hora local, tras ocho horas de votación en las elecciones de este domingo, en las que se eligen presidente, vicepresidente y se renueva a los miembros del Legislativo para el periodo 2025-2030.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las 34 026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir. Además, deberán permanecer abiertas las mesas donde aún haya personas esperando en fila su turno para votar.

En su evaluación de media jornada, el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que el 100 % de las mesas se abrieron en los nueve departamentos.

“En general, la jornada ha sido tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto general”.

El vocal electoral afirmó que hubo “algún hecho aislado” que “no se puede evitar”, si bien insistió “en que en general ha sido una jornada bastante tranquila” y expresó su deseo de que “continúe así”.

Los bolivianos acudieron a las urnas este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para los próximos cinco años.

Las encuestas muestran como favoritos al empresario opositor Samuel Doria Medina, de centroderecha, y al expresidente Jorge, Tuto, Quiroga, de derecha, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta si se confirman las tendencias.

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) cuyos primeros datos se darán a conocer a las 21:00 hora local.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

