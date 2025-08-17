Bolivia concluye votación para elegir presidente y renovar el Congreso

Las mesas electorales en Bolivia comenzaron a cerrar a las 16:00 hora local, tras ocho horas de votación en las elecciones de este domingo, en las que se eligen presidente, vicepresidente y se renueva a los miembros del Legislativo para el periodo 2025-2030.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las 34 026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir. Además, deberán permanecer abiertas las mesas donde aún haya personas esperando en fila su turno para votar.

En su evaluación de media jornada, el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que el 100 % de las mesas se abrieron en los nueve departamentos.