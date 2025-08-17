Mundo
Inició la jornada de votación en Bolivia para elegir a presidente y renovar el Legislativo

A las 8:00 de la mañana, hora local de Bolivia, empezaron las elecciones generales en las cuales más de 7,5 millones de personas están llamadas a votar.

   
    People vote at a polling station during the presidential election, in La Paz on August 17, 2025. Bolivians head to the polls Sunday for elections marked by a deep economic crisis that has seen the left implode and the right eyeing its first shot at power in 20 years. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)( MARTIN BERNETTI / AFP )
La jornada de elecciones generales en Bolivia comenzó este domingo con la apertura de las mesas electorales, en las que se elegirá al presidente y vicepresidente y se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.

Los recintos electorales dispuestos en todo el país abrieron a las 08:00 hora local y funcionarán durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16:00, cuando se prevé su cierre.

La supervisión de la votación en el país está a cargo de 204 156 jurados para 34 026 mesas electorales, según datos del órgano electoral.

Los funcionarios de mesa preparan la documentación antes del inicio de las elecciones presidenciales en La Paz, el 17 de agosto de 2025. ( Foto: AFP )

Al inaugurar la jornada, el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, destacó que este proceso “es el más importante de la historia contemporánea, no solo porque se juegan muchas cosas, sino porque coincide con la celebración del bicentenario de la independencia”, conmemorado el pasado 6 de agosto.

También reconoció que llegar a esta fecha “no fue fácil” porque “surgieron dificultades que complicaron este proceso” incluso más que las elecciones de 2020, celebradas con medidas de seguridad por la pandemia de la covid-19 y aun con tensiones por la crisis social y política posterior a los fallidos comicios de 2019.

“Las tensiones de la multipolarización de la sociedad boliviana aún no fueron resueltas de todo. Asimismo, algunos grupos y poderes fácticos se vieron tentados con la idea de afectar o interrumpir el normal desarrollo del proceso, aspecto que no pasó desapercibido para la ciudadanía”.

Con todo, indicó que el TSE “enfrentó con fortaleza los distintos desafíos, defendió su independencia como órgano del Estado y mostró su capacidad para desarrollar elecciones justas, limpias, transparentes y técnicamente confiables”.

En Bolivia, 7 567 207 personas mayores de 18 años están habilitadas para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo, y otros 369 308 ciudadanos votarán en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

Personas hacen fila para votar en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. ( Foto: AFP )

El voto en el país es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y bancarias en los 90 días posteriores a los comicios.

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) que, según Hassenteufel, junto al cómputo oficial “deberían ser suficientes para evitar las injustas denuncias de fraude o manipulación dolosa de resultados”.

También están desplegadas 14 misiones internacionales de observación electoral, la más numerosa de la de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de otras cinco delegaciones nacionales para vigilar el proceso.

En la víspera, el TSE recomendó que las personas no porten consigo un teléfono móvil al sufragar, tras conocerse denuncias de que en algunas instituciones estatales se estaría obligando a los funcionarios a votar por determinados candidatos y demostrar con fotografías de sus papeletas que así lo hicieron, bajo amenaza de despidos.

El ente electoral aclaró que, una vez concluida la votación, el acto de escrutinio es público, por lo que toda la gente que quiera acompañarlo podrá tomar fotografías de las actas.

Bolivia se apresta a cambiar de rumbo tras 20 años de socialismo

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos 10 puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

El millonario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (65) parten con holgada ventaja entre los ocho aspirantes.

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

El cambio parece inminente ante la difícil situación económica que la mayoría achaca al gobierno de Arce.

