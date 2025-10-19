Rodrigo Paz gana la presidencia de Bolivia y pone fin a dos décadas de gobiernos de izquierda

El senador opositor centrista <b>Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos</b>, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/bolivia-segunda-vuelta-presidencial-constitucion-AK10297654 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-protestas-ia-proclama-rey-EK10298480 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/invaluables-joyas-robadas-louvre-francia-EK10298297 target=_blank></a> <b></b><b></b>