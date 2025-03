Carlos III compra una propiedad para proteger la privacidad de la Reina Camila

Sin embargo, en los últimos años, la paz de Camila se vio afectada cuando un promotor inmobiliario adquirió una finca contigua, The Old Mill , y la transformó en un alojamiento turístico disponible en plataformas como Airbnb . Más recientemente, surgió la posibilidad de que esta propiedad fuera vendida y convertida en un lugar de bodas y eventos, lo que habría significado una invasión a la privacidad de la Reina .

Ante esta situación, el Rey Carlos III tomó cartas en el asunto y adquirió The Old Mill por 3,5 millones de euros, según informó el Daily Mail. Esta decisión no solo evitó que la finca pasara a manos de un tercero con fines comerciales, sino que también disipó la preocupación de Camila, quien se encontraba inquieta ante la posibilidad de perder su refugio de paz.

La operación se concretó en febrero de este año, con el objetivo de garantizar la seguridad y privacidad de la Reina, previniendo cualquier situación que pudiera exponer su vida cotidiana a la intromisión de desconocidos.