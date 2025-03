"Volver a la televisión después de algún tiempo me llena de mucha felicidad . Hacer lo que me gusta, comunicar, llegar a la gente (...) estoy súper emocionada por eso", afirmó Guzmán, " sé que llego al programa a aportar, sé que los hackers serán para mí una nueva experienci a", dijo a Ecuavisa.com.

Para Gaby, aquel ha sido su sello, razón por la que el público y los miembros de la televisión la aprecian, "cuando uno pasa esa delgada línea del respeto se pierde todo", declara la nueva estrella del Canal del Cerro, sin embargo, también acepta que la ansiedad y los nervios por este nuevo reto, a la vez, la emocionan.

Los Hackers del espectáculo celebran su segundo aniversario juntando a todos sus talentos

"Extrañaba muchísimo hacer televisión. Sé que Dios me ha puesto esta oportunidad y es por algo, definitivamente no aprovecharla no sería ser grata. Me embarqué en este maravilloso proyecto porque sé que Dios lo quiso así", aseguró, sin dejar de hacer a un lado a la gente, quienes ven el programa día a día.