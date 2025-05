El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó que está revisando una propuesta para un reality show en el que inmigrantes competirían por obtener la ciudadanía estadounidense. La idea fue presentada por el productor Rob Worsoff, quien ha trabajado en programas como The Biggest Loser y Duck Dynasty. Según el DHS, la propuesta se encuentra en sus fases iniciales de evaluación y aún no ha sido aprobada ni rechazada.

Tres reuniones se han llevado a cabo entre Worsoff y personal del DHS durante la administración del presidente Donald Trump, aunque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no ha participado en ninguna de ellas. Worsoff asegura que el proyecto, titulado provisionalmente The American, es una “carta de amor positiva a Estados Unidos” y defiende que no tiene la intención de menospreciar a los concursantes, sino de humanizar el proceso migratorio.

