Putin declaró la tregua el sábado, con ocasión de la Pascua ortodoxa, “ por motivos humanitarios ” y llamó a Ucrania a sumarse a ella, lo que Zelenski hizo poco después. Por su parte, el líder ucraniano llamó al jefe del Kremlin a demostrar que la tregua no buscaba sólo titulares en la prensa internacional, sino un duradero cese de las hostilidades, que llamó “oportunidad para la paz”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov , ya había echado horas atrás un jarro de agua fría a las esperanzas de una prolongación de la tregua, al asegurar a la agencia TASS que Putin no había impartido ninguna orden al respecto.

Además, Zajárova denunció que Kiev violó la tregua empleando lanzaderas múltiples HIMARS de fabricación estadounidense. Por su parte, Zelenski también acusó a Moscú de incumplir la tregua con intentos “aislados” de avance en varios sectores del frente, ataques que fueron en aumento según transcurrían las horas hasta sumar unas 2 000 violaciones.



"O Putin no controla su Ejército o la situación demuestra que en Rusia no tienen el objetivo de un avance real hacia el final de la guerra", dijo el mandatario ucraniano. Putin y otros altos funcionarios han dejado claro que no ven posible al día de hoy un cese total de las hostilidades de larga duración, ya que, aducen, Kiev aprovecharía la pausa para reagruparse y rearmarse con armamento occidental.



Los analistas consideran que la tregua pascual fue, en realidad, una partida diplomática para ganar puntos ante el presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre quién de los dos países en guerra apoya más la paz. Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron esta semana que si no había avances “pronto” en las negociaciones para solucionar la crisis ucraniana, Washington se plantearía hacerse a un lado y abandonar su papel de mediador en el proceso de paz.