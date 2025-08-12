Polémica en Israel por grafiti en el Muro de los Lamentos con mensaje sobre Gaza

El grafiti, realizado con aerosol rojo en una zona poco concurrida del<b> <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/israel>Muro de los Lamentos</a>,</b> ha generado gran controversia tanto en medios locales como internacionales. El mensaje coincide con otro<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/netanyahu-extiende-su-nueva-ofensiva-contra-la-ciudad-de-gaza-a-los-campos-de-desplazados-de-la-costa-central-EL9915767 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/mundo/netanyahu-extiende-su-nueva-ofensiva-contra-la-ciudad-de-gaza-a-los-campos-de-desplazados-de-la-costa-central-EL9915767></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/antes-despues-gaza-tras-casi-anos-conflicto-YY9908724 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>