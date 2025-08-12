Mundo
12 ago 2025 , 07:57

Polémica en Israel por grafiti en el Muro de los Lamentos con mensaje sobre Gaza

Un grafiti en hebreo con la frase “Hay un Holocausto en Gaza” apareció en una zona apartada del Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo.

   
  • Polémica en Israel por grafiti en el Muro de los Lamentos con mensaje sobre Gaza
    En la imagen se observa un grafiti realizado con aerosol rojo en el Muro de los Lamento.
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El grafiti, realizado con aerosol rojo en una zona poco concurrida del Muro de los Lamentos, ha generado gran controversia tanto en medios locales como internacionales. El mensaje coincide con otro encontrado recientemente en la fachada de la Gran Sinagoga de Jerusalén en el contexto del conflicto de Israel y Gaza.

Las autoridades israelíes investigan ambos hechos como parte de una posible protesta coordinada. Aunque no se ha identificado a los responsables, se sospecha que los actos podrían estar relacionados con las crecientes manifestaciones contra la política del gobierno en Gaza.

LEA: Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

Estos mensajes surgen en un contexto de alta tensión política y social. En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles en diversas ciudades de Israel para protestar contra los ataques aéreos y terrestres que el gobierno ha intensificado sobre la Franja de Gaza.

Muchos manifestantes, así como organizaciones internacionales, califican estas acciones militares como crímenes de guerra, utilizando términos como genocidio y holocausto para describir el sufrimiento del pueblo palestino.

El conflicto también ha cobrado la vida de numerosos periodistas. El 10 de agosto de 2025, un ataque aéreo israelí alcanzó una zona cercana al Hospital Al‑Shifa en la Ciudad de Gaza, donde se encontraba una carpa de prensa.

En el bombardeo murieron al menos seis personas, entre ellas el corresponsal de Al Jazeera, Anas al‑Sharif. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, al menos 184 periodistas han sido asesinados en Gaza, según cifras recopiladas por organizaciones de prensa internacionales. Esta cifra supera ampliamente los registros de otros conflictos armados recientes, incluidos los de Ucrania y Siria.

Entre los periodistas fallecidos se encuentran también Yahya Sobeih, quien murió el 7 de mayo tras publicar la noticia del nacimiento de su hija; Hossam Shabat, reportero de Al Jazeera Mubasher, abatido en marzo en Beit Lahiya; e Ismail Abu Hatab, cineasta y fotógrafo, quien murió el 30 de junio cuando un bombardeo impactó en un café frente a la costa de Gaza City.

Diversas organizaciones han acusado a Israel de atacar deliberadamente a miembros de la prensa para evitar la documentación del conflicto desde dentro del enclave.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado que su objetivo no es ocupar Gaza de forma permanente, sino liberar a su población del control de Hamás. Sin embargo, también ha anunciado una ofensiva terrestre completa sobre Ciudad de Gaza y otras zonas del enclave, con la intención de instalar un gobierno civil bajo supervisión israelí.

Esta declaración ha provocado una fuerte reacción internacional, incluyendo condenas de gobiernos europeos y llamados urgentes desde Naciones Unidas para el cese del fuego.

El Muro de los Lamentos, donde apareció uno de los mensajes, es uno de los sitios más sagrados del judaísmo. Considerado el lugar más cercano a Dios dentro de la tradición judía, recibe cada año a miles de fieles y turistas que acuden a rezar o dejar mensajes escritos entre sus grietas. La pintada fue realizada en una sección del muro menos visitada, donde tradicionalmente se permite orar sin restricciones, independientemente de la religión, género o nacionalidad del visitante.

LEA: El antes y después de Gaza tras casi dos años de conflicto

En medio de este clima de violencia, polarización y duelo, las expresiones de protesta como las pintadas y las manifestaciones públicas reflejan un descontento profundo tanto dentro como fuera de Israel. La situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose, mientras crecen los llamados internacionales para que se investiguen posibles crímenes de guerra y se proteja la vida de civiles y periodistas.

Temas
Franja de Gaza
Israel
Gaza
grafitis
Muro de los Lamentos
Noticias
Recomendadas