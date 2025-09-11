Perú: Inauguran estatua de Alberto Fujimori por aniversario de su muerte

Al conmemorarse este 11 de septiembre, un año del fallecimiento del expresidente peruano Alberto Fujimori, se inauguró una estatua en su honor en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde descansan sus restos. La ceremonia fue presidida por su hija, Keiko Fujimori, y contó con la presencia de familiares, simpatizantes y dirigentes políticos vinculados a su partido, Fuerza Popular.

La estatua develada es una réplica fiel del exmandatario y fue presentada como un símbolo conmemorativo de su legado político y personal. En la ceremonia también estuvieron presentes sus nietas Kiara Villanella y Kaori Villanueva.

Alber Fujimori fue presidente de Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta su destitución por el Congreso el 21 de noviembre de 2000, su gobierno estuvo marcado por un régimen cívico-militar instaurado luego del autogolpe de Estado encabezado por él en 1992.

Este gobierno se distinguió por la implementación de profundas reformas de corte neoliberal, el uso constante de propaganda, una corrupción política generalizada y serias violaciones a los derechos humanos, hechos por los cuales fue procesado y sentenciado judicialmente.

Durante el gobierno de Fujimori, las relaciones entre Perú y Ecuador estuvieron marcadas por el conflicto fronterizo que culminó en la guerra del Cenepa en 1995. Aunque fue un episodio de tensión, Fujimori tuvo un papel clave en el proceso de paz posterior. En 1998, su gobierno firmó con Ecuador el Acuerdo de Paz de Brasilia, que puso fin oficialmente a décadas de disputas territoriales entre ambos países. Este acuerdo fue considerado un logro diplomático importante durante su mandato.