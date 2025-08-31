Mundo
31 ago 2025 , 08:56

El papa León XIV pide el fin de la pandemia de las armas tras tiroteo en escuela católica de EE. UU.

El ataque, ocurrido en el estado de Minnesota dejó dos niños muertos y 17 heridos; el FBI investiga posible crimen de odio.

   
    El papa León XIV encabeza la oración del Ángelus desde la ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.( Fabio Frustaci / EFE )
EFE
Redacción y EFE
El papa León XIV pidió hoy el fin de "la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infectan nuestro mundo", al condenar el ataque armado ocurrido en una escuela católica de Estados Unidos que dejó dos niños muertos y 17 personas heridas.

"Rezamos por las víctimas de los trágicos disparos durante una misa en la escuela en el estado de Minesota y, en particular, por los niños", dijo el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus.

El papa León XIV en una pantalla mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro.
El papa León XIV en una pantalla mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro. ( Fabio Frustaci / EFE )

A los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano, les pidió que incluyeran en sus oraciones a "los incontables niños asesinados todos los días en todo el mundo":

"Oremos a Dios para que detenga la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo", añadió.

El atacante fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien el miércoles disparó con tres tipos de armas diferentes durante una misa de inicio de curso en la escuela de la Anunciación, en Mineápolis, y posteriormente se suicidó, según información policial.

Vista de un altar para las víctimas del tiroteo en la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis.
Vista de un altar para las víctimas del tiroteo en la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis. ( Craig Lassig / EFE )

Un niño permanece en estado crítico y dos personas más en estado grave tras ser alcanzados por los disparos, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el tiroteo como un posible crimen de odio contra los católicos y un acto de terrorismo doméstico, informó este jueves la Casa Blanca.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo —muy por encima de otros países desarrollados— y se ha resistido a aprobar regulaciones más estrictas de control, pese a los constantes tiroteos: 286 en lo que va de 2025.

