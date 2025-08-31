El papa León XIV pide el fin de la pandemia de las armas tras tiroteo en escuela católica de EE. UU.

El papa León XIV pidió hoy el fin de "la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infectan nuestro mundo", al condenar el ataque armado ocurrido en una escuela católica de Estados Unidos que dejó dos niños muertos y 17 personas heridas.

"Rezamos por las víctimas de los trágicos disparos durante una misa en la escuela en el estado de Minesota y, en particular, por los niños", dijo el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus.

