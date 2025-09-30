Mundo
30 sep 2025 , 06:00

Panamá decomisó más de una tonelada de droga en contenedores, uno procedente de Ecuador

Panamá es un país de tránsito de drogas producidas en Sudamérica.

   
    Incautación de droga en Panamá, procedente de Ecuador.( Aeronaval Panamá )
Más de una tonelada de droga fue hallada en dos puertos de Panamá oculta en contenedores, uno de ellos procedente de Ecuador, informaron este lunes 29 de septiembre las autoridades del país centroamericano.

La mayor incautación, de 905 paquetes de sustancia ilícita, fue descubierta en un contenedor procedente de Ecuador, dijo el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en sus redes sociales.

El decomiso tuvo lugar en un buque en tránsito, situado "en el fondeadero de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá, región del Pacífico Central", agregó el Senan en una publicación en X, que acompaña con fotos de bolsas negras y paquetes rectangulares.

Otros 168 fardos de droga fueron detectados en "una Terminal Portuaria de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá", dijo el Senan, en otro mensaje en X acompañado de fotos del procedimiento de decomiso.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados por las autoridades, pero los paquetes de sustancia ilícita pesan un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE. UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales.

