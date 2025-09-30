Panamá decomisó más de una tonelada de droga en contenedores, uno procedente de Ecuador

Más de una tonelada de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/droga target=_blank>droga</a> fue hallada en dos puertos de <b>Panamá</b> oculta en<b> contenedores</b>, uno de ellos procedente de Ecuador, informaron este lunes 29 de septiembre las autoridades del país <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-afirma-ejercito-eeuu-hundio-otro-barco-narcotraficantes-caribe-KE10145953 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/decomiso-cocaina-rusia-banano-FE10143868 target=_blank></a>