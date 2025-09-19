Seguridad
19 sep 2025 , 14:49

Rusia incautó 1,5 toneladas de cocaína ocultas entre cajas de banano ecuatoriano

La droga fue detectada en el puerto de San Petersburgo y estaba valorada en USD 250 millones en Rusia.

   
    Los servicios de aduanas abrieron un caso penal por contrabando de sustancias psicotrópicas en gran cuantía, que en Rusia se castiga hasta con cadena perpetua.( Servicio Federal de Aduanas de Rusia )
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este viernes 19 de septiembre la incautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con guineos procedente de Ecuador.

Cool Emerald es el nombre del barco que transportaba un contenedor con 1 500 paquetes de cocaína con un peso de 1 515 kilos (sin envoltorios).

El comunicado precisa que el alijo, cuyo valor aproximado en el mercado superaría los 20 000 millones de rublos (unos USD 250 millones), pudo ser confiscado gracias a las informaciones recibidas de entidades oficiales de otros países a finales de agosto pasado.

Los servicios de aduanas abrieron un caso penal por contrabando de sustancias psicotrópicas en gran cuantía, que en Rusia se castiga hasta con cadena perpetua.

Este año, el mayor alijo de droga latinoamericana requisada en ese país había sido los 820 kilos de cocaína detectados en buques frigoríficos ecuatorianos en julio pasado.

En mayo pasado las fuerzas de seguridad rusas confiscaron otros 61 kilogramos de cocaína escondidos en un cargamento de plátanos que llegó al puerto de San Petersburgo proveniente de Ecuador.

Además, un tribunal ruso condenó recientemente a 19 años de cárcel a un ciudadano colombiano, Carlos Alberto Muñoz Ramírez, acusado de tráfico de drogas a gran escala.

Según el Ministerio del Interior ruso, en este país en 2024 se incautaron cerca de 38 toneladas de estupefacientes, un 25 % más que el año anterior.



