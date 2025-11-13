Mundo
La neumonía es la principal causa de muerte por infección en niños

La OMS advierte que la neumonía es la causante de más de 725 000 muertes en niños menores de cinco años.

   
El miércoles 12 de noviembre de 2025, Día Mundial Contra la Neumonía, la Organización Mundial de la Salud (OMS), previene a la sociedad sobre la neumonía como una enfermedad infecciosa con mayor numero de muertes en infantes menores cinco años, por esta razón hace un llamado a todos los países del mundo a adoptar medidas preventivas que garanticen el acceso a vacunas fundamentales y seguridad.

Los países que registran mayor número de decesos se concentran en África Subsahariana y Asia del Sur.

Por esto, el organismo internacional reconoció que es una amenaza para personas vulnerables, mayores y aquellas con enfermedades crónicas, en especial en países de ingresos bajos y medios.

Para poner fin a este riesgo, la OMS ha instado a fortalecer los sistemas de salud para proteger tanto a los niños como al resto de la población a través de medidas de prevención que lleguen a todos, así como herramientas de diagnóstico rápido y tratamientos adecuados, incluyendo antibióticos y oxígeno medicinal, para los pacientes.

¿Cómo se puede prevenir la neumonía?

En concreto, ha llamado a intensificar la prevención que permite la inmunización frente a Haemophilus influenzae tipo b (Hib), la bacteria que causa meningitis, neumonía y epiglotitis; neumococo; sarampión y tos ferina en todos los niños.

También ha señalado la importancia de promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, una nutrición adecuada y entornos libres de humo de tabaco y contaminación del aire en interiores.

Además, ha demandado que se dote a los profesionales sanitarios de Atención Primaria (AP) de las herramientas y la capacitación necesarias para reconocer y tratar la neumonía de forma temprana, así como que se establezcan programas de monitorización y control de la neumonía que permitan hacer un seguimiento de la infección.

Por último, ha pedido terminar con las inequidades en el acceso a atención y garantizar que todos los centros de salud, especialmente en entornos con recursos limitados, tengan acceso confiable a oxígeno medicinal, oximetría de pulso y los suministros y la capacitación necesarios para utilizarlos de manera segura.

