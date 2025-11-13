La neumonía es la principal causa de muerte por infección en niños

El miércoles 12 de noviembre de 2025, Día Mundial Contra la Neumonía, la Organización Mundial de la Salud (OMS), previene a la sociedad sobre la neumonía como una enfermedad infecciosa con mayor numero de muertes en infantes menores cinco años, por esta razón hace un llamado a todos los países del mundo a adoptar medidas preventivas que garanticen el acceso a vacunas fundamentales y seguridad.

Los países que registran mayor número de decesos se concentran en África Subsahariana y Asia del Sur.

Por esto, el organismo internacional reconoció que es una amenaza para personas vulnerables, mayores y aquellas con enfermedades crónicas, en especial en países de ingresos bajos y medios.

Para poner fin a este riesgo, la OMS ha instado a fortalecer los sistemas de salud para proteger tanto a los niños como al resto de la población a través de medidas de prevención que lleguen a todos, así como herramientas de diagnóstico rápido y tratamientos adecuados, incluyendo antibióticos y oxígeno medicinal, para los pacientes.

