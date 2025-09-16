Muxía, la zona cero del 'Prestige', vuelve al foco internacional por sus populares piedras

Muxía (A Coruña), en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/espana target=_blank>España</a>, la zona cero de la marea negra causada por el hundimiento del <i>Prestige</i>, donde hay incluso un mesón con nombre e imagen del petrolero, volvió este domingo festivo en la<b></b> <b></b><i></i> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ecuavisa-disponible-espana-forma-gratuita-XX8761374 target=_blank></a></b> <i></i> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/codigo-rojas-ecuavisa-politica-actualidad-noticias-ecuador/ecuatorianos-en-espana-20-anos-despues-AK9851332 target=_blank></a></b> <i></i><i></i> <b></b> <b></b> <i></i><i><b></b></i>