Una mujer de 80 años murió tras ser abandonada por el crucero en el que vacacionaba

La Policía australiana investiga la muerte de una mujer de 80 años, cuyo cadáver fue encontrado el 26 de octubre en una isla remota de la Gran Barrera de Coral.

La mujer viajaba en un crucero y, aparentemente, fue abandonada en la isla. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) recibió la alerta de desaparición la noche del sábado e inició con el operativo de búsqueda.

El reporte oficial señala que la tripulación notó la ausencia de la mujer y notificó a las autoridades. Sin embargo, las operaciones no lograron hallarla con vida.