Mundo
29 oct 2025 , 18:22

Una mujer de 80 años murió tras ser abandonada por el crucero en el que vacacionaba

Las autoridades hallaron el cuerpo un día después de recibir la alerta de su desaparición. La Policía descartó signos de violencia.

   
    Imagen referencial de cruceros.( Coral Expeditions )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
La Policía australiana investiga la muerte de una mujer de 80 años, cuyo cadáver fue encontrado el 26 de octubre en una isla remota de la Gran Barrera de Coral.

La mujer viajaba en un crucero y, aparentemente, fue abandonada en la isla. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) recibió la alerta de desaparición la noche del sábado e inició con el operativo de búsqueda.

El reporte oficial señala que la tripulación notó la ausencia de la mujer y notificó a las autoridades. Sin embargo, las operaciones no lograron hallarla con vida.

El cadáver no presentó signos de violencia

Los indicios apuntan directamente a la empresa Coral Expeditions. Su director ejecutivo, Mark Fifield, confirmó el fallecimiento de la pasajera del Coral Adventurer y señaló que la turista desapareció durante una excursión a la isla.

Los registros muestran que el Coral Adventurer zarpó del puerto de Cairns apenas un día antes, el 24 de octubre.

"Si bien las investigaciones sobre el incidente continúan, lamentamos profundamente lo sucedido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia de la mujer", dijo Fifield en un comunicado.

La Policía de Queensland confirmó el hallazgo del cuerpo de la mujer en Lizard Island el domingo y describió su muerte como “repentina y sin indicios de delito”.

