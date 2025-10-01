Irlanda: una mujer muere electrocutada al usar su celular mientras se bañaba

Ann-Marie O Gorman, <b>madre de tres hijos, perdió la vida a los 46 años</b> tras electrocutarse con su teléfono mientras se daba un baño de inmersión en su casa de Santry, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/irlanda target=_blank>Irlanda</a>. <b>El hecho ocurrió el 30 de</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/maduro-recibe-doctorado-honoris-causa-DC10216036 target=_blank></a> <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/celulares target=_blank></a>