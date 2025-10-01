Mundo
Irlanda: una mujer muere electrocutada al usar su celular mientras se bañaba

El caso de Ann-Marie O Gorman reabre el debate sobre los riesgos de cargar dispositivos en ambientes húmedos.

   
    Ann-Marie O Gorman
Ann-Marie O Gorman, madre de tres hijos, perdió la vida a los 46 años tras electrocutarse con su teléfono mientras se daba un baño de inmersión en su casa de Santry, Irlanda. El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2024, pero recién este 30 de septiembre de 2025 se conoció el informe forense que confirmó las causas de la tragedia.

Su esposo, Joe O Gorman, relató que aquella noche había salido con su hija menor y minutos antes de regresar a casa, habló por teléfono con Ann-Marie, quien ya estaba en la bañera. Al llegar, la encontró sin signos vitales, con el celular y un cable dentro del agua y al intentar socorrerla, él mismo recibió una descarga eléctrica leve.

La autopsia, elaborada por la patóloga estatal Heidi Okkers, determinó que la víctima presentaba quemaduras eléctricas en pecho, brazos y manos, producto del contacto con el cargador conectado a la corriente.

Un análisis técnico del ingeniero forense Paul Collins precisó que el accidente ocurrió cuando el teléfono cayó al agua y la mujer intentó recuperarlo, haciendo contacto con el mango metálico de la ducha, lo que permitió que la corriente atravesara su cuerpo. Collins advirtió que los cargadores de 2 amperios, habituales en teléfonos móviles, son suficientes para causar la muerte.

La tragedia de Ann-Marie O Gorman reaviva la discusión sobre la responsabilidad de los fabricantes y la urgencia de campañas de prevención para evitar que más familias sufran accidentes similares.

