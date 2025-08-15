Microsoft investiga si el Ejército israelí usó su tecnología para vigilancia masiva en Gaza

La empresa <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/microsoft target=_blank>Microsoft</a> anunció este viernes que está llevando a cabo una revisión urgente</b> de las acusaciones presentadas por el medio británico The Guardian relacionadas con el uso de Microsoft Azure<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/israel target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/paises-reconocen-estado-palestino-posible-creacion-JA9929182 target=_blank></a></b>