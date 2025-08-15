Microsoft investiga si el Ejército israelí usó su tecnología para vigilancia masiva en Gaza

La empresa Microsoft anunció este viernes que está llevando a cabo una revisión "urgente" de las acusaciones presentadas por el medio británico The Guardian relacionadas con el uso de Microsoft Azure por las Fuerzas de Defensa de Israel a fin de almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidos mediante la vigilancia generalizada o masiva de civiles en Gaza y Cisjordania.

"Microsoft reconoce que el reciente informe de The Guardian plantea acusaciones adicionales y precisas que ameritan una revisión exhaustiva y urgente. La compañía compartirá con el público las conclusiones fácticas resultantes de esta revisión, una vez finalizada", dijo hoy el titán tecnológico en un comunicado.

Según la compañía, sus condiciones de servicio estándar prohíben este tipo de uso de vigilancia masiva y exigen que los clientes implementen prácticas fundamentales de inteligencia artificial responsable, "como la supervisión humana y los controles de acceso, y prohíben el uso de los servicios de nube e IA de cualquier manera que perjudique a personas u organizaciones, o que afecte a personas de cualquier forma prohibida por la ley".

En mayo, Microsoft dijo no haber hallado pruebas de que el Ejército israelí hubiera utilizado su tecnología de Azure e inteligencia artificial "para atacar o causar daños a personas en el conflicto de Gaza", tras una revisión interna y una investigación independiente realizadas a raíz de que algunos empleados insistieran mediante protestas en que el gigante tecnológico debía cancelar sus contratos con el Gobierno de Israel.

A principios de abril, dos exempleadas de Microsoft interrumpieron el evento del 50º aniversario de la compañía para protestar contra el acuerdo con el Ejército israelí.

