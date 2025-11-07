México rechaza declaración de persona non grata a Claudia Sheinbaum en Perú

<b>El Gobierno de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mexico target=_blank>México</a> rechazó este jueves la declaración de persona non grata en Perú a la presidenta <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/claudia-sheinbaum target=_blank>Claudia Sheinbaum</a></b> al considerar que está motivada por planteamientos falsos. La cancillería <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/tifon-kalmaegi-deja-140-muertos-filipinas-avanza-hacia-vietnam-LK10381587 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/situacion-de-cristianos-en-nigeria-trump-amenaza-con-intervenir-LK10387682 target=_blank></a></b>