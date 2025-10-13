Mundo
13 oct 2025 , 17:38

México: Periodista sufre caída durante noticiero en vivo

El periodista Mexicano Yari Martínez sufrió una caída en medio de un noticiero en vivo, el momento fue difundido en redes sociales.

   
El periodista Yari Martínez, conductor del noticiero Telediario Vespertino en Monterrey, protagonizó un momento inesperado al sufrir una caída durante una transmisión en vivo. El incidente ocurrió la tarde del jueves 9 de octubre, cerca de las 17:27 horas, cuando el noticiario se encontraba al aire.

Mientras se despedía momentáneamente del segmento para dar paso a una pausa comercial, el presentador intentó apoyarse en su silla giratoria, la cual cedió repentinamente. Como resultado, Martínez cayó al suelo ante las cámaras.

Su compañera de conducción, Dany Martín, intentó auxiliarlo en el momento del accidente, pero no logró evitar que el comunicador se desplomara. A pesar del percance, el equipo de producción mantuvo la transmisión sin interrupciones visibles, y la imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios comentaron el hecho con sorpresa y humor.

Posteriormente, Yari Martínez confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba en buen estado de salud. “Todo bien, solo fue el golpe y el susto”, aseguró en un mensaje dirigido a sus seguidores, y agregó que ya se le había proporcionado una nueva silla para evitar incidentes similares en el futuro.

