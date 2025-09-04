Prisión para un sospechoso de planear el crimen del senador colombiano Uribe Turbay

Las autoridades colombianas enviaron este jueves a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, <b>acusado de participar en la planeación y ejecución del asesinato</b> del senador <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/miguel-uribe-turbay-quien-ordeno-asesinato-MB9928068 target=_blank>Miguel Uribe Turbay</a>, quien<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/tragedia-se-repite-diana-turbay-miguel-uribe-asesinados-colombia-HA9929977 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>