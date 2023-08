En la cuarta semana, el estado del joven empezó a empeorar, la molestia incrementó, " había como una basurita", su esclerótica, pupila e iris lucía hinchada y roja, y los dolores que no había sentido hasta el momento se convirtieron en una punzada latente, al punto de no dejarlo dormir.

Un día todo culminó, la hinchazón era excesiva: "Fui a que me revisaran, los doctores decidieron meterme a cirugía, mi córnea estaba muy delgadita , en cualquier momento se me podía perforar el ojo, y eso era lo que no queríamos (...) mejoraba dos días, empeoraba el tercero", así fue el hilo que terminaron identificando junto al equipo médico.

"Fue ahí donde los médicos me dijeron que no podía valerme por mí mismo", por lo que sus suegros debieron intervenir y empezó a vivir en la casa de su novia. Al día siguiente su ojo tomó un aspecto completamente distinto, con contrastes blancos: "yo bromeaba de que podía crear vapes con la vista, siempre trataba de buscarle a todo el humor".

"Yo llevaba siete años usando lentes de contacto, no tenía apenas un año, llevaba todas las medidas necesarias de higiene, los cambiaba cada mes, a veces no me dormía con ellos (...) aquí es donde quiero hacer consciencia, a mí se me empezó hacer muy fácil quedarme dormido con los lentes de contacto", detalló.

Una bacteria carnívora alojada en el brasier de una mujer casi le causa la muerte, en Escocia