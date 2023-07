Sylvia experimentó dolores que se volvieron insoportables pese a la medicación que ingería, por lo que debió ir a emergencias : "Cuando entré, la enfermera me miró y me apresuró... estaba totalmente gris en la cara. Fue realmente aterrador".

Los médicos la indujeron a un coma para controlar el caso, ya que debieron extirparle parte de sus senos. Antes, debió enfrentar dos cirugías con el fin de eliminar un insecto carnívoro que entró a su cuerpo, causando la impresión de los doctores que la atendían: "no sabían qué podría suceder".

En la actualidad, la mujer goza de buena salud tras los preocupantes hechos que atravesó hace aproximadamente un año: "Ahora no siempre me siento bien con cierta ropa, ya que me falta mucho seno, pero estoy tan contenta de estar viva después de casi no lograrlo", aseguró Harlow.