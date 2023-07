En cuanto a la frecuencia con la que puedes ingresar a EE.UU como turista en el lapso de un año, no existe una norma como tal, puesto que cada viajero tiene diferentes motivos para volver a aquel país en más de una ocasión consecutiva o en periodos más prolongados.

Aunque no hay una respuesta exacta para esta interrogante, debes de tener en cuenta que permanecer mucho tiempo en territorio norteamericano o reingresar varias veces en un solo año indicará a las autoridades migratorias que no tienes lazos muy fuertes que te unan a tu país de origen o residencia, lo cual significaría que estás regresando con frecuencia para realizar actividades que no están permitidas como: trabajar ilegalmente o vendiendo productos.

