Jair Bolsonaro se someterá a dos cirugías: una de hernia y otra para corregir las crisis de hipo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado, se someterá a dos operaciones médicas, una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar de atenuar sus crisis de hipo, informaron este domingo sus médicos.

El equipo médico de Bolsonaro detalló los procedimientos médicos a los que será sometido el líder de la extrema derecha brasileña y aclararon que requerirá ser internado, aunque no adelantaron la fecha de la operación ni la duración prevista de la hospitalización.

Los dos procedimientos médicos serán realizados a la vez, según un comunicado enviado a medios locales firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique. La primera operación es una cirugía de hernia inguinal bilateral y la segunda un bloqueo anestésico del nervio frénico, destinada a atenuar las crisis de hipo.

El viernes 19 de diciembre, el Tribunal Supremo autorizó la realización de cirugía de hernia tras haber recibido el informe médico de la Policía Federal que constató la necesidad de la misma.

En esa misma resolución, el juez Alexandre de Moraes negó el nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una "ausencia total de los requisitos legales para la concesión" del beneficio y por el "reiterado incumplimiento de las medidas cautelares" que le fueron impuestas.

