22 nov 2025 , 12:53

Jair Bolsonaro es enviado a prisión preventiva por posible intento de fuga

El Supremo ordenó su arresto por riesgo de fuga y amenaza al orden público, a horas de iniciar una condena de 27 años por intento de golpe de Estado.

   
    Jair Bolsonaro durante un mitin político. ( RRSS )
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado por riesgo "concreto" de fuga y "amenaza al orden público", en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses, pero a primera hora de este sábado los agentes lo arrestaron y lo condujeron, sin esposas ni presencia de medios de comunicación, a la sede de la Policía Federal de Brasilia.

Lea: Brasil: Expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel precoz

El exmandatario esperaba los días en su residencia de Brasilia para que la Corte Suprema ordenase la ejecución de la sentencia en la que se le declaró culpable de "liderar" una trampa golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Supremo rechazó a principios de mes por unanimidad los primeros recursos de apelación, con lo que el cumplimiento de la condena estaba próximo.

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, se adelantó a ese momento y decretó su arresto en un día poco habitual: un sábado.

Lea: Jair Bolsonaro se suma a Mahuad, Correa y otros mandatarios latinoamericanos procesados penalmente

El ex jefe de Estado (2019-2022) permanecerá recluido en una sala especial de unos 12 metros cuadrados, equipada con una cama de soltero, baño privado, ventana, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador, según medios locales.

Simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se manifiestan este sábado, frente a la sede de la Policía Federal de Brasilia (Brasil).
Simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se manifiestan este sábado, frente a la sede de la Policía Federal de Brasilia (Brasil). ( Vinicius Santa Rosa / EFE )

Las tres gotas que colmaron el vaso

La petición de prisión preventiva partió de la Policía Federal con base en una serie de acontecimientos recientes que hicieron temer la posible fuga del capitán retirado del Ejército.

La primera señal de alerta fue una "vigilia" por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil convocada para este sábado por uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, delante de la casa de su padre.

La tesis judicial sostiene que Bolsonaro pretendía fugarse aprovechando el posible tumulto generado durante esa manifestación.

Lea: Marco Rubio advierte que EE.UU. responderá a la caza de brujas contra Bolsonaro

La segunda voz de alarma descrita por la Policía se refiere a la "violación" de la tobillera electrónica que supervisaba los movimientos del dirigente ultra, a las 00:08 hora local de este sábado.

Quote

"La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga", aseveró el juez.

El magistrado advierte además que la casa de Bolsonaro se encuentra cerca de la zona donde están las embajadas y cita expresamente la de Estados Unidos.

El Gobierno de Donald Trump también es protagonista en el caso, puesto que intentó torpedear el juicio a Bolsonaro al imponer aranceles del 50 %, retirar el visado a jueces del Supremo y sancionar a De Moraes con un bloqueo financiero.

Lea: El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022

El juez recuerda además que, en la investigación, se halló en uno de los celulares de Bolsonaro un borrador de petición de asilo para el presidente de Argentina, Javier Milei.

La tercera gota fue la fuga del diputado y exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem, quien huyó clandestinamente hacia Estados Unidos.

El abogado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno, habla por teléfono este sábado, en la sede de la Policía Federal de Brasilia.
El abogado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno, habla por teléfono este sábado, en la sede de la Policía Federal de Brasilia. ( Isaac Fontana / EFE )

Los abogados, "perplejos" con la prisión

Los abogados de Bolsonaro expresaron su "perplejidad" por la medida, que recurrirán porque consideran que "pone en riesgo su vida" dado su delicado estado de salud.

No obstante, parece difícil que prospere cualquier apelación. Este mismo sábado, De Moraes rechazó otro recurso para que el cumplimiento fuese en prisión domiciliaria.

Lea: El Congreso brasileño cancela sus sesiones por boicot tras la prisión de Bolsonaro

Mientras, los aliados más fieles del exmandatario manifestaron su indignación.

Quote

"Sacar a un hombre de 70 años de su casa, sin tener en cuenta su grave estado de salud, atenta contra el principio de la dignidad humana", dijo el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antiguo ministro de Bolsonaro y señalado como su posible sucesor político.

Además de condenado y detenido, Bolsonaro también está inhabilitado para presentarse a cualquier cargo electivo por abuso de poder durante la campaña de 2022.

