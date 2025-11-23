Brasil | Bolsonaro alega que intentó quemar su grillete electrónico en un momento de paranoia

El expresidente brasileño <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-bolsonaro-condenado-27-anos-tres-meses-carcel-golpismo-NA10100692 target=_blank>Jair Bolsonaro</a></b> explicó este domingo 24 de noviembre, en una audiencia de control de detención, que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de <b>parano</b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/jair-bolsonaro-es-enviado-prision-preventiva-intento-fuga-DA10459794 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/juicio-golpismo-contra-expresidente-jair-bolsonaro-comienza-2-septiembre-BA9938553 target=_blank></a></b> <b></b>