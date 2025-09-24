Israel intensifica su ofensiva en Ciudad de Gaza y causa al menos 40 muertos

Decenas de palestinos murieron el miércoles según la Defensa Civil en bombardeos en toda la Franja de Gaza, donde Israel intensifica su operación militar contra Hamás.

El ejército israelí llevó a cabo varias operaciones la madrugada del miércoles en Ciudad de Gaza pero también en el sur del territorio palestino, entre Rafah y Jan Yunis, indicó está organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, así como varios hospitales

La Defensa Civil, que inicialmente informó de 15 víctimas fatales, declaró que 40 personas habían muerto, entre ellas 22 en el bombardeo aéreo de un almacén donde se habían refugiado decenas de personas, incluidos niños, cerca del mercado Firas, en el este de Ciudad de Gaza.

Leer más: Trump advierte en la ONU que hará volar por los aires a narcotraficantes venezolanos