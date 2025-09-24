Mundo
24 sep 2025 , 07:03

Israel intensifica su ofensiva en Ciudad de Gaza y causa al menos 40 muertos

    Imagen de archivo de un palestino que carga a una niña herida tras recuperarla de los escombros de una zona destruida tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza.( Foto de EFE )
afp
AFP
Decenas de palestinos murieron el miércoles según la Defensa Civil en bombardeos en toda la Franja de Gaza, donde Israel intensifica su operación militar contra Hamás.

El ejército israelí llevó a cabo varias operaciones la madrugada del miércoles en Ciudad de Gaza pero también en el sur del territorio palestino, entre Rafah y Jan Yunis, indicó está organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, así como varios hospitales

La Defensa Civil, que inicialmente informó de 15 víctimas fatales, declaró que 40 personas habían muerto, entre ellas 22 en el bombardeo aéreo de un almacén donde se habían refugiado decenas de personas, incluidos niños, cerca del mercado Firas, en el este de Ciudad de Gaza.

Consultado por la AFP sobre estas acusaciones, el ejército israelí afirmó estar verificando la información.

Varios cuerpos, incluidos los de niños pequeños, fueron extraídos de los escombros, constató un periodista de la AFP cerca del mercado Firas.

Mohamed Hajjaj, que perdió a miembros de su familia, declaró a la AFP que hubo "bombardeos intensos" durante la noche. "Llegamos y encontramos niños y mujeres destrozados. Una visión de horror", subrayó.

Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso al terreno, AFP no puede verificar de manera independiente la información de las distintas partes.

El ejército israelí advirtió el viernes que atacaría con una "fuerza sin precedentes" Ciudad de Gaza, tras la huida de cientos de miles de habitantes ante una ofensiva de gran envergadura, muy criticada por la comunidad internacional.

