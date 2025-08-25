Israel asegura que ha destruido el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este domingo que <b>su país ha destruido el palacio presidencial de los<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estados-unidos-huties-llegan-acuerdo-EM9295170 target=_blank> hutíes en Yemen</a></b> durante sus<b> ataques de hoy contra Saná,</b> la capital yemení. Las<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/gaza-cinco-periodistas-muertos-ataque-israeli-contra-hospital-nasser-XA9992123 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/mark-ruffalo-critica-la-situacion-de-hambruna-en-gaza-MA9992187 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>